Какие права и обязанности наступают с момента получения паспорта? Ответы на эти вопросы участники детского объединения "Школа актива "Юная Арктика" получили от специалистов МФЦ

Владимир Волков.

Какие права и обязанности наступают с момента получения паспорта? Ответы на эти вопросы участники детского объединения "Школа актива "Юная Арктика" получили от специалистов областного многофункционального центра. Эта не первая лекция работников регионального МФЦ. В прошлом году аналогичную провели для учеников 31-й мурманской школы. Юридическую теорию закрепили игровой практикой.

Руководитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко: "Мы хотели бы им показать, куда они должны прийти за получением паспорта, какие документы они должны сдать для получения паспорта и что вообще дает им паспорт".





