Депутаты профильного комитета Думы инициируют корректировку документа о любительском рыболовстве

Анастасия Ярославская.





Это попытка узаконить права на реализацию излишков улова. Надежда на поддержку федерального центра. Тем более, что прецедент есть - последние полгода - в рамках регионального эксперимента "Доступная рыба" - на Сахалине владельцам маломерных судов разрешают работать в 6-мильной зоне и вполне легально зарабатывать. Этот опыт- приморским регионам - столичные чиновники рекомендуют продвигать. И наши депутаты наработки - дальневосточников - рассматривают как фундамент. Но нужны правки - с учетом территориальных особенностей.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы (руководитель фракции ЛДПР) Максим Белов: "База сахалинская может быть использована - сама теоретическая база, но детали должны быть наши, местные. Здесь очень много таких технических деталей, я знаю, что при министерстве сельского хозяйства и министерстве промышленности, и предпринимательства созданы две параллельные группы. Я думаю, что они объединятся - куда войдут и депутаты, и представители отрасли, как раз вот эту самую модель и будут создавать".





