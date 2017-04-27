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27.04.2017 08:57

Знакомство зрителей с поморскими песнями. В мурманской "Кировке" состоялся концерт заполярных ансамблей

Елена Сивонен.

Концерт заполярных ансамблей - в областном ДК Кирова. Знакомство зрителей с поморскими песнями - уникальными, самобытными, поэтичными. Коллектив "Беломорье" представил сразу две премьеры - "Чудо выше всех чудес" и "Широко лежишь ты, море Белое". От участников фольклорного ансамбля "Одеянка" - шуточные номера, детские песни, которые звучат на свадьбах Терского берега. В программе также - сказки, старинные игры, обряды.
Участница фольклорного ансамбля "Одеянка"Ангелина Галныкина: "Еще есть у нас поморские сказки - "Золотая рыбка".
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