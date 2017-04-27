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27.04.2017 08:50

В Мурманске подвели итоги городского Чемпионата по хоккею с мячом

Кирилл Коган.


Новости спорта. В областном центре подвели итоги городского Чемпионата по хоккею с мячом. Семь команд в течение трех месяцев вели борьбу за победу на льду стадиона "Строитель". Мы следили за мачтами. И вот результат - золото у сборной "Автомобилист". Для поклонников хоккея - награда вполне предсказуемая. Эта команда - лидер последних восьми лет. Серебро - у сборной "Строитель", бронза - у "Электранса". Отдельно отметили ветеранов хоккейного клуба "Мурман". В этом сезоне они выезжали на Кубок мира по хоккею с мячом - он проходил в финском городе Лаперанта - и заняли третье место.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска, президент федерации хоккея с мячом г. Мурманска Игорь Морарь: "Мы второй год подряд на Чемпионате мира среди ветеранов занимаем призовое место. Это говорит о том, что у нас замечательные ветераны, которые передают опыт молодым поколениям, молодые ребята из спортшколы, еще двое уже рассматриваются в основную команду. Это то, о чем мы говорили, что нам понадобится 3-4 года, чтобы подготовить из мурманчан состав, идем по графику".
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