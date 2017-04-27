В областной научной библиотеке состоялась презентация книги Виктора Георги "Рыбный Мурман - в кавычках и без"

Яков Осетров.

"Рыбный Мурман - в кавычках и без". Презентация книги Виктора Георги - известного заполярного журналиста. Работал в районной газете "Терский берег", был редактором отдела информации областной студии телевидения, затем возглавлял газету "Рыбный Мурман", публикации из которой и легли в основу объёмного двухтомного труда. Материалы корреспондентов рассказывают о поморских сёлах и промыслах, о портах, рыбокомбинате, судоверфи, о героических страницах истории Северного рыбопромыслового бассейна. Тираж - всего 500 экземпляров. Найти книгу можно в областной библиотеке.

Автор книги Виктор Георги: "Я, если честно, очень волнуюсь и для меня презентация двухтомника - очень большая честь и событие, потому что по сути дела, этим трудом я подытожил не только историю нашего рыбацкого края, последние 20 лет творческого коллектива газеты "Рыбный Мурман", но и большой этап свое жизни - мой основной этап".