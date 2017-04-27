Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.04.2017 08:42

В областной научной библиотеке состоялась презентация книги Виктора Георги "Рыбный Мурман - в кавычках и без"

Яков Осетров.

"Рыбный Мурман - в кавычках и без". Презентация книги Виктора Георги - известного заполярного журналиста. Работал в районной газете "Терский берег", был редактором отдела информации областной студии телевидения, затем возглавлял газету "Рыбный Мурман", публикации из которой и легли в основу объёмного двухтомного труда. Материалы корреспондентов рассказывают о поморских сёлах и промыслах, о портах, рыбокомбинате, судоверфи, о героических страницах истории Северного рыбопромыслового бассейна. Тираж - всего 500 экземпляров. Найти книгу можно в областной библиотеке.
Автор книги Виктор Георги: "Я, если честно, очень волнуюсь и для меня презентация двухтомника - очень большая честь и событие, потому что по сути дела, этим трудом я подытожил не только историю нашего рыбацкого края, последние 20 лет творческого коллектива газеты "Рыбный Мурман", но и большой этап свое жизни - мой основной этап".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.31
Евро = 61.51
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.