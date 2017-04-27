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27.04.2017 08:35

Отрицательное заключение дали областные депутаты по законопроекту о муниципальной полиции

Анастасия Ярославская.

Документ сейчас - в Думе Государственной. Под эгидой местных органов самоуправления - предложение - создать новые подразделения по охране общественного порядка. У регионов спросили мнения. Ответ - нецелесообразно и лишне, по крайней мере пока - в этом наше заксобрание солидарно с федеральным правительством. А вот предложение ставропольских коллег решили поддержать. Речь - о предоставлении субъектам дополнительных финансовых рычагов для борьбы с терроризмом. Обсуждают возможность выплачивать вознаграждения тем, кто будет способствовать раскрытию преступлений.
Председатель комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных "Я больше чем уверен, что все наши субъекты, которые находятся сейчас на границе с южными республиками, думаю, все поддержат. Вообще, человек должен быть воспитан - обеспечить безопасность свою и своих близких, но коль сейчас проблема такая существует, может быть пусть оно будет иметь временных характер, но все равно нужно использовать все рычаги".
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