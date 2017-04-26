Рейды по выявлению мест с азартными играми продолжаются. Полиция Мурманска с начала года изъяла 127 единиц игрового оборудования

Полицейские регулярно проводят рейды по торговым точкам Мурманска с целью выявления оборудования для проведения азартных игр, в том числе игровых терминалов. Злоумышленники маскируют их под терминалы платежных систем, устанавливают в укромных местах. Однако благодаря неравнодушным горожанам и регулярным рейдовым мероприятиям незаконное игровое оборудование изымается.

Всего с начала года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску проведено 28 проверок, в ходе которых изъято 127 единиц игрового оборудования, из них 22 - игровые терминалы. В ходе проверок установлено 26 объектов, на которых осуществлялась незаконная игорная деятельность. Материалы проверок по каждому выявленному факту направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Владельцы игровых клубов стараются скрыться от контроля полицейских, маскируя игровые заведения под обычные квартиры. При этом используются серьезные меры безопасности – видеонаблюдение, вход по паролям или по предварительному звонку.

Так, полицейские получили оперативную информацию, что в квартире в Октябрьском округе функционирует подпольный игровой клуб. Сотрудники ОЭБиПК провели проверку поступившей информации при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии. Факты организации подпольных азартных игр подтвердились. Из клуба были изъяты 10 единиц компьютерной техники, с помощью которой осуществлялась игровая деятельность. Все изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России по Мурманской области.

Работа по пресечению незаконной организации и проведению азартных игр на территории областного центра продолжается. Жители Мурманской области могут сообщить в полицию о данных фактах, все поступающие сообщения будут проверены.