Курс - на переоборудование. Самый крупный "частник" заполярного агропрома продолжает развитие

Юлия Палеева.

Потребитель не просто имеет право, он должен знать о продукте все. Вопрос настолько серьезный, что даже появилось предложение - разработать федеральный закон "Об уполномоченном по защите прав потребителей в Российской Федерации". Наши корреспонденты регулярно бывают на производствах заполярного агропрома.

Парное молоко утренней дойки наполняет следующий контейнер. Крупнейшая частная агрофирма региона отгружает 15 тонн в сутки на местный молочный комбинат. Дойное стадо - за восьмисот голов. Чуть больше может позволить себе в области только государственное предприятие. Владимир Владимирович Птицын руководит "Индустрией" 10 месяц. Говорит, с задачей уйти из минуса в ноль справляются, а значит, все делают правильно. И могут справедливо рассчитывать на субсидию от государства.

Генеральный директор агрофирмы "Индустрия" Владимир Птицын: "Много сил и времени тратим на восстановление техники. В ответ на это наши коровы нальют нам больше молока, а это деньги - все просто".

Дорога между фермой и комбинатом занимает минут 15. Другое дело, путь этого настоящего продукта до полки в нашем холодильнике. Формула усложняется. Переработка, упаковка, а дальше - задача со звездочкой.

Генеральный директор молочного комбината Наталья Зимина: "Мало придумать, но трудно попасть на прилавок, прилавок не резиновый. То, что выгодно покупателю, не выгодно федеральным сетям. Они так с нами разговаривают - увеличьте сроки годности. Мы верны себе и качеству".

Топленое молоко томится три часа в специальных чанах, в сырках масло и изюм, а кефир делают на живой культуре, ради которой сохранили свою заквасочную.

Начальник лаборатории Светлана Жмурко: "Мы делаем кефир на живых грибочках, каждый день их холят и лелеют, разговаривают с ними. Они растут и размножаются".

Конечно, хотелось бы быть везде, но проще предприятию находить понимание у местного продавца. Несколько лет в регионе успешно реализуется совместный проект. На прилавках находят место все новинки, а сегодня уже есть одобрение очередной идеи. Производитель и продавец рискуют вместе, а риск - дело благородное.







