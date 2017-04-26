Угроза не подтвердилась. Тревожные службы Мурманска дважды за день выезжали на места, где обнаруживали подозрительные предметы

Алексей Котович.

Сегодня днем в Мурманске на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в помещении школы №1. На место прибыли все экстренные службы. Провели эвакуацию, выставили оцепление, для обнаружения возможных взрывчатых веществ привлекли служебную собаку. Выяснилось, таинственный предмет - обыкновенная подушка. А спустя час еще одно похожее сообщение - на остановке в районе улицы Беринга обнаружен бесхозный чемодан. И снова не обошлось без экстренных служб. Угроза опять не подтвердилась. Чемодан оказался пуст. По обоим фактам проводится проверка.



