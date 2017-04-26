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26.04.2017 18:45

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Мурманской области полковник юстиции Ефремов Андрей Александрович официально представлен коллективу управления

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 26.04.2017 № 74кт исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области назначен Ефремов Андрей Александрович, ранее занимавший должность заместителя руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

26 апреля 2017 года в следственном управлении, в торжественной обстановке, заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Кучер Александр Васильевич представил Ефремова А.А. коллективу следственного управления и руководителям правоохранительных органов Мурманской области, отметив его значительный, 17-летний опыт, прокурорско-следственной работы.

/СУ СК РФ по Мурманской области/
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