Исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Мурманской области полковник юстиции Ефремов Андрей Александрович официально представлен коллективу управления

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 26.04.2017 № 74кт исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области назначен Ефремов Андрей Александрович, ранее занимавший должность заместителя руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.



26 апреля 2017 года в следственном управлении, в торжественной обстановке, заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Кучер Александр Васильевич представил Ефремова А.А. коллективу следственного управления и руководителям правоохранительных органов Мурманской области, отметив его значительный, 17-летний опыт, прокурорско-следственной работы.



/СУ СК РФ по Мурманской области/