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26.04.2017 19:05

Трюм "под завязку". Сейнер "Лазурный" доставил в порт Мурманск первую за последние 2 года партию путассу

Андрей Зайцев.

Сейнер "Лазурный" доставил в порт Мурманск первую за последние 2 года партию путассу. Тысяча тонн свежемороженой рыбы - полный груз. Работали почти месяц в Фарерской экономической зоне. Промысловая обстановка от "хорошей" до "очень хорошей". Траулер традиционно занимается поставками на мурманский берег. За исключением отдельных случаев, когда рыбу в море забирают транспортные суда. Сейчас у берегов Фарер помимо северян работают калининградцы. А вместе с иностранными коллегами - порядка 40 траулеров. Ни россияне, ни зарубежные промысловики не скрывают данных о скоплениях рыбы.
Cтарший помощник капитана сейнера-траулера "Лазурный" Алексей Крылов: "Всё хорошо, фарерская сторона тоже довольно корректна. Фарареские рыбаки относительно других иностранцев работают довольно корректно. Тоже не утаивают информацию, не стараются ужать. Вполне хорошо с ними работать".
Квота путассу в этом году увеличена именно за счёт фарерской. Портовики только рады таким заходам. При всех, не самых рекордных показателях, рыба - это две трети грузооборота предприятия.
 
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