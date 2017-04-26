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26.04.2017 17:35

В правительстве Мурманской области состоялось совещание, посвященное реализации мероприятий по переселению жителей региона из районов Крайнего Севера

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось совещание с представителями крупных промышленных предприятий и органов местного самоуправления Мурманской области, посвященное реализации мероприятий по переселению жителей региона из районов Крайнего Севера с привлечением средств из внебюджетных источников. Такое поручение было дано субъектам Российской Федерации по итогам мартовского совещания в Минстрое России.

В совещании приняли участие представители АО «Кольская ГМК», АО «Мурманское морское пароходство», филиала АО Концерн Росэнергоатом «Кольская атомная станция», министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, министр строительства и территориального развития региона Леонид Кан,  представители муниципальных образований.

В областном списке желающих выехать из Мурманской области состоит 26217 семей, темпы продвижения очередности крайне низкие, в среднем ежегодно уезжает 250 семей. В 2017 году в Мурманскую область поступило 211 государственных жилищных сертификатов. По состоянию на 25 апреля все они выданы.

Присутствовавшие на совещании представители компании АО «Кольская ГМК» поделились опытом софинансирования переселения граждан из районов Крайнего Севера на примере Красноярского края, а также оказания финансовой поддержки работникам предприятий, действующих в Мончегорске, Заполярном и Никеле.

По итогам совещания органам местного самоуправления поручено определить количество граждан, состоящих в списках на переселение, которые в прошлом являлись работниками крупных промышленных предприятий региона. Одновременно будут подготовлены предложения по изменению в нормативно-правовую базу Российской Федерации, направленные на внедрение новых подходов и механизмов, ориентированных на снижение сроков ожидания переселения.

/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /
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