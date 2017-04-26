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26.04.2017 16:31

Губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и регионального оперативного штаба

Артем Дашевский.

Сегодня Губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и регионального оперативного штаба. Особое внимание - защищенности мест массового пребывания людей в период празднования Дня весны и труда и Дня Победы. В целях обеспечения правопорядка организовано четкое взаимодействие и оперативный обмен информацией между органами государственной власти, муниципальными образованиями, всеми силовыми структурами и Северным флотом. Также в ходе заседания участники обсудили меры, предпринимаемые для обеспечения правопорядка в праздничные дни в областном центре, состояние антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и еще ряд вопросов.


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