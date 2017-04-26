Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов провел встречу с руководителем областного совета профсоюзов Александром Первухиным

Любовь Дубова.

Тема - празднование предстоящего "первомая". В Международный день солидарности трудящихся мурманчане традиционно пройдут колонной по центральной улице города - проспекту Ленина. Затем митинг - в сквере на Ленинградской. В нем примут участие как минимум две тысячи человек. Уже есть официальные заявки. Праздник весны и труда в этом году под лозунгом "За достойные зарплаты и условия труда".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Для общественных организаций, профсоюзных, трудовых организаций "первомай" всегда был и остается Международным днем солидарности трудящихся в борьбе за свои права. И, конечно же, облсовпроф - одна из таких организаций, которая старается решать трудовые отношения работодателя и трудящегося мирным путем, в рамках закона".

Защита прав и вопросы охраны труда работающих северян в приоритете. Проблема последних лет - травматизм на производстве. В мировом масштабе это несколько миллионов случаев в год. На встрече - для сторон она первая - глава муниципалитета и лидер мурманского облсовпрофа пришли к единому мнению - сегодня важно тесное сотрудничество.

Председатель мурманского областного совета профессиональных союзов Александр Первухин: "Если мы объединим свои усилия в целях решения тех вопросов, которые сегодня стоят на повестке дня, я думаю, что можно достичь очень хороших положительных результатов. И у нашей страны есть все ресурсы, необходимые резервы, чтобы изменить жизнь северян и россиян в лучшую сторону".







