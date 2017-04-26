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26.04.2017 16:20

Мастер-класс от профессионала. В областной филармонии в рамках Пасхального фестиваля выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

Яков Осетров.

Пасхальный фестиваль - XVI московский - в Мурманске. Сегодня вечером в областной филармонии выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, а днём руководитель академии, педагог с мировым именем Лариса Гергиева проводит мастер-классы для заполярных вокалистов - студентов колледжа искусств, учеников музыкальной школы города Колы. Даниил Абдурахманов поёт 6 лет из 12 - то есть, половину своей жизни. Виктория Эннс - 7 лет. Любят разную музыку, но ближе - классика, и на избранном пути хотят стать лучшими.
Ученица Кольской районной детской школы искусств Виктория Эннс: "Мы ездим на межрегиональный конкурс "Браво" в Кировск и занимаем там первые, вторые места, участвовали в "Фонографе", недавно и меня пригласили на гала-концерт в Москву".
Кольский край один из 20 регионов страны в программе Пасхального фестиваля. В Мурманске Лариса Гергиева в пятый раз - притягивает искренняя публика. Учит ребят тому, что петь надо обдуманно. Текст - сначала "промять", как глину, понять, о чём он - и лишь потом соединять с голосом и музыкой. Проговаривать окончания. Включать мимику. Правильно стоять. Дышать. И главное - пропускать через сердце, только тогда искусство дойдёт до зрителя. Это нелёгкий труд, но шанс стать хорошим певцом есть у каждого.
Народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (г. Санкт-Петербург) Лариса Гергиева: "Мастер-классы мне, как руководителю академии, позволяют посмотреть, что делается у нас в регионах, и отобрать самых лучших, пригласить к себе - потому что не все ребята имеют возможность приехать на прослушивание в Мариинский театр".
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