Светлана Деменева.

Сегодня подвели итоги VI литературно-краеведческого конкурса. Его посвятили памятной дате России - 15 февраля. Это день вывода советских войск из Афганистана. Творческое состязание проходило по трем номинациям - "Письмо ветерану боевых действий", "Что можно сказать семье солдата, погибшего на войне?" и "Мой брат, сосед или просто знакомый - ветеран боевых действий".

Председатель региональной организации "Российское движение школьников", председатель жюри конкурса Юрий Гутян: "Диапазон - от рассказа до эссе. В этом году появился видеофильм, в прошлом году появился фоторепортаж. Поэтому мы стараемся не ограничивать ребят".

Участник конкурса Александр Трухачев: "Я представлял биографию своего отца, который воевал в Чеченской Республике, был награжден многими орденами на этой службе. Мне на тот момент было 4 года. Я не понимал, что было, но ему предстояло охранять границы".

Литературный конкурс - не единственное патриотическое мероприятие, которое проходит в городе-герое Мурманске. Столица Заполярья вновь участвует во Всероссийской акции "Бессмертный полк". Уже собрали сотни биографий и фотографий участников Великой Отечественной войны. Работа по формированию полка всё еще идет. Для того, чтобы пронести в колонне штендер с портретом родного человека, нужно заявить о своем намерении до 5 мая в городской комитет по образованию. Это штаб, где формируют "Бессмертный полк".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Мы ожидаем, что в колонне "Бессмертного полка" примут участие порядка 2 тысяч мурманчан. Для того, чтобы колонна была организована, мы просим мурманчан прийти на построение колонны с 9:15. до 9:45 по ул. Ленина - это здание городской администрации. Колонна будет выстроена, начало движения по окончанию парада".













