В мурманском отделении партии "Единая Россия" состоялась встреча с победителями предварительного голосования по довыборам в городской совет депутатов областного центра

Елена Белкина.

Сегодня в мурманском местном отделении политической партии "Единая Россия" - победители предварительного голосования по довыборам в городской совет депутатов областного центра. 23 апреля на избирательные участки пришли 4 тысячи мурманчан. Проголосовали, определили лидеров, будущих кандидатов в депутаты городского совета. Это Ирина Ускова, Татьяна Елпанова и Максим Сахневич. Каждый из них принял участие в дебатах, провел встречи с избирателями, представил главное направление своей деятельности.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "Это наши проекты. Конечно, проекты "Народного фронта", которые мы должны проводить наиболее полно и сильно в областном центре. Это и "Комфортная среда", и "Уберем Россию вместе" это и "Карта убитых дорог". Я ставлю себе такую основную задачу - продвижение этих проектов".







