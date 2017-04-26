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26.04.2017 16:10

В мурманском отделении партии "Единая Россия" состоялась встреча с победителями предварительного голосования по довыборам в городской совет депутатов областного центра

Елена Белкина.

Сегодня в мурманском местном отделении политической партии "Единая Россия" - победители предварительного голосования по довыборам в городской совет депутатов областного центра. 23 апреля на избирательные участки пришли 4 тысячи мурманчан. Проголосовали, определили лидеров, будущих кандидатов в депутаты городского совета. Это Ирина Ускова, Татьяна Елпанова и Максим Сахневич. Каждый из них принял участие в дебатах, провел встречи с избирателями, представил главное направление своей деятельности.
Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "Это наши проекты. Конечно, проекты "Народного фронта", которые мы должны проводить наиболее полно и сильно в областном центре. Это и "Комфортная среда", и "Уберем Россию вместе" это и "Карта убитых дорог". Я ставлю себе такую основную задачу - продвижение этих проектов".
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