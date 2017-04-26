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26.04.2017 16:00

В Мурманске участились случаи ДТП во дворах с участием детей

Владимир Волков.

В Мурманске стало больше количество ДТП во дворах с участием детей. С начала года уже 5 случаев, из них 3 - в апреле. Инспекторы отмечают - не все автовладельцы считают нужным снижать скорость. В дополнение к факторам риска - непредсказуемость поведения детей, а также безответственность родителей. Недавний случай - на проспекте Кольском-55. Семья оставила ребенка без присмотра на парковке автотранспорта. Водитель "Газели", сдавая назад, его не заметил.
Командир ОД ДПС УМВД России по г. Мурманску Вадим Мякушев: "Школьники в мае заканчивают обучение, поэтому еще раз хотелось бы обратиться к родителям, чтобы исключить нахождение на проезжей части детей без присутствия родителей, либо взрослых. Опять же, напоминаю о поведении на дворовых территориях".
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