Ежегодный творческий конкурс «В мире красок» завершит областная выставка детского рисунка

27 апреля в выставочном зале областного художественного музея (ул. Софьи Перовской, 3) начинает работать XI конкурсная выставка детского творчества «В мире красок». Она станет завершающим этапом одноименного ежегодного конкурса художественного творчества среди учащихся детских школ искусств и студентов Мурманского колледжа искусств.

На выставке будет представлено около 500 картин и работ декоративно-прикладного искусства юных художников. Основная тема выставки в этом году – «Мир вокруг нас». Будут также представлены работы, посвященные Году экологии в России, и иллюстрации к произведениям писателей-юбиляров 2017 года: Алексея Толстого, Корнея Чуковского, Юнны Мориц, Чарльза Диккенса, Виктора Гюго, Алана Милна, Льюиса Кэрролла.

Победители будут определены в номинациях «Графика», «Станковая живопись. Натюрморт», «Станковая живопись. Портрет», «Станковая живопись. Пейзаж», «Станковая живопись. Композиция», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство» и «Коллективные работы».

Выставка продлится до 28 мая.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /