В Мурманской области стартует прием заявок на участие в конкурсе проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни

Организатором конкурса является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Цель конкурса – выявление лучших практик в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.

В конкурсе проектов могут принять участие представители молодежи (физические лица в возрасте от 14 до 30 лет включительно), общественные объединения (в т.ч. не являющиеся юридическими лицами), органы по делам молодежи, учреждения сферы молодежной политики, иные организации, ведущие свою деятельность в сфере профилактики негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.

Конкурс проводится по двум основным номинациям: «Лучший проект антинаркотической направленности» и «Лучший проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни».

Прием заявок осуществляется с 1 по 22 мая 2017 года на адрес электронной почты: kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». В случае участия физических лиц в возрасте до 18 лет и организаций, заявка в АИС «Молодежь России» оформляется от представителя участника (организации) в возрасте от 18 лет.

Критерии оценки проектов: актуальность, креативность, эффективность, адресность, практическое применение, масштабность. Оценка работ участников проводится экспертной комиссией.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем, а также форма заявки размещены на Молодежном сайте Мурманской области "Чердак".

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /