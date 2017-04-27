В Мурманске пройдет городской праздник «День призывника»

28 апреля на площадке перед гостинично-деловым центром «Арктика» пройдет городской праздник «День призывника».

Перед гостями праздника выступят творческие коллективы, а также морские пехотинцы 61-й Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Кроме того, будет организована выставка военного автотранспорта и современного вооружения.

Желающие смогут принять участие в состязаниях по силовым видам спорта и отведать полевой кухни.

Начало праздника в 14.00.



Администрация г. Мурманска