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27.04.2017 14:20

В Мурманске пройдет городской праздник «День призывника»

28 апреля на площадке перед гостинично-деловым центром «Арктика» пройдет городской праздник «День призывника».

Перед гостями праздника выступят творческие коллективы, а также морские пехотинцы 61-й Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Кроме того, будет организована выставка военного автотранспорта и современного вооружения.
Желающие смогут принять участие в состязаниях по силовым видам спорта и отведать полевой кухни.
Начало праздника в 14.00.


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