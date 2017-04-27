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27.04.2017 09:45

27 апреля – День российского парламентаризма

Уважаемые законодатели, избиратели, дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!

Этот праздник мы отмечаем всего в пятый раз, при этом отдаем должное уважение тому, какой большой путь пройден нашим обществом в формировании традиций отечественной законодательной власти: мы с гордостью вспоминаем и новгородское вече, и деятельность первой Государственной Думы, и достижения в деятельности народных избранников всех уровней в последние годы.
Действительно, сегодня молодая по историческим меркам российская демократия переживает стремительный период становления и обретения зрелости. Оформились и набрали политический вес парламентские партии, совершенствуется законодательная база, все более осознанно и ответственно относятся к своему волеизъявлению избиратели.
Накануне праздника, встречаясь с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул: «Власть и законодательная, и исполнительная работает для людей, служит им. И нужно обладать высоким профессионализмом, чтобы принимать законы, которые востребованы обществом и гармонично вписываются в общую систему законотворческого процесса, в законодательную базу». Этими словами должны руководствоваться все, кто участвует в подготовке, принятии и реализации законов, от которых зависит будущее каждого жителя России!
Дорогие друзья! От всей души желаем успехов в работе по формированию современных принципов российского парламентаризма, укреплению базовых принципов единства и согласия современного российского общества, созданию условий для успешного развития Отечества!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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