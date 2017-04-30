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30.04.2017 16:00

99 лет назад образовали киностудию «Ленфильм»

30 апреля 1918 года решением Наркома просвещения в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм». Своё имя «Ленфильм» она носит с 1934 года.Киностудия подарила стране не один десяток киношедевров. В общей сложности на «Ленфильме» снято около двух тысяч игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой и получивших различные премии и призы многих международных кинофестивалей. В 2001 году на «Ленфильме» была завершена техническая реконструкция звукового комплекса и переход на современные цифровые технологии (Dolby) звукозаписи и монтажа. В 2004 году «Ленфильм» стал открытым акционерным обществом. Его основная площадка находится в центральной части Санкт-Петербурга на Каменноостровском проспекте, д.10. За годы своего существования «Ленфильм» прошел яркий творческий путь, завоевал высокий авторитет как один из центров отечественной киноиндустрии. Деятельность «Ленфильма» отмечена многими премиями на кинофестивалях, а также Государственными премиями СССР и РСФСР, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Сегодня «Ленфильм» – старейшая российская киностудия – ежегодно выпускает несколько десятков полнометражных художественных фильмов. Наряду с игровыми картинами здесь снимаются телесериалы, музыкальные клипы, рекламные ролики и документальные ленты. Помимо собственного производства, киностудия постоянно обслуживает несколько десятков проектов, а также работает с зарубежными студиями и мастерами. 

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