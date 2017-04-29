С 10 по 12 июня в Заполярье пройдет военно-спортивная игра "Зарница"

Военно-спортивная игра "Зарница" пройдет с 10 по 12 июня на территории турбазы «Лесная» (Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе). Цель - воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Приглашаем организованные команды в составе 6 участников+1 запасной (1-2 руководителя) проверить свои силы и принять участие в игре!



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области