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27.04.2017 14:00

Минобороны сообщило мурманским рыбопромышленникам о создании военной кафедры в МГТУ

Ранее рыбопромышленники обратились к Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу по вопросу создания военной кафедры при Мурманском государственном техническом университете.

Председатель Правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Юрьевич Григорьев получил письмо, анонсирующее открытие военной кафедры в МГТУ. "Работа по созданию военной кафедры при Мурманском государственном техническом университете будет организована Минобороны России установленным порядком", – сказано в документе.
Ранее рыбаки Мурмана обратились к Министру в поддержку инициативы МГТУ по возобновлению работы военной кафедры при университете.
Напомним, военная кафедра "высшей мореходки" работала с 1950 по 2008 год, подготовив за этот период более 15 000 офицеров запаса.

Пресс-служба МГТУ
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