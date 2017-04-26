Сегодня заместитель губернатора Роман Дурягин провел заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в Мурманской области

Елена Белкина.

Основной вопрос - определение потребности региона в специалистах из стран с визовым режимом на 2018 год. Квота Кольского Заполярья - 23 разрешения, в данный момент 2 компании уже подали заявки на привлечение 20 человек. В основном, это работники к которым предъявляются специфические требования - гиды, переводчики, менеджеры для осуществления туристической деятельности из Аргентины, Ирландии, Великобритании и массажисты из Таиланда и Китая. В целом, ситуация на рынке труда области стабильная. Уровень безработицы на 1 апреля составляет 1,8%. Доля иностранных работников - 0,3%.

Заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ксения Зинатуллина: "У нас все стабильно, и вообще доля иностранных граждан, которые осуществляют деятельность на территории региона, всего 1295 человек. У нас на текущий момент, по оценке, чуть более 390 тысяч человек осуществили трудовую деятельность, поэтому число их незначительно и перепадов, по сравнению с предыдущими годами, у нас нет".