В Мурманске сегодня обсуждают основы предупреждения чрезвычайных ситуаций

Анастасия Ярославская.

На традиционную конференцию - уже седьмую по счету, пригласили представителей органов власти, местного самоуправления, надзорных, научных и производственных кругов. Модератор - управление МЧС в этом году сделал акцент на техногенных факторах. Резон есть - на территории региона немало потенциально опасных объектов. Спрогнозировать заблаговременно возможные негативные ситуации - сложно, но можно. Уже применяемые мониторинговые продукты позволяют не только оценить масштабы ЧП и характер их развития, но и грамотно произвести локализацию и ликвидацию. Достоверность прогнозов, по утверждениям специалистов - 98,5%.

Главный специалист ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" Светлана Кушникова: "На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что мы не прогнозируем ЧС с радиационным фактором, потому что на наших предприятиях очень ответственно относятся и к мониторингу, и к предупредительным мерам на объектах радиационно-опасных, мы не прогнозируем сегодня и техногенных аварий, и биолого-социальных. Поэтому я думаю, что наши службы готовы к работе и по системе мониторинга и прогнозирования, и реагирования. На любые потенциальные опасности".





