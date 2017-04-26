"Совместная деятельность библиотек и образовательных учреждений по продвижению книги и чтения". Впервые в Мурманске прошла научно-практическая конференция

Артем Дашевский.

Сегодня в Мурманске впервые прошла городская научно-практическая конференция "Совместная деятельность библиотек и образовательных учреждений по продвижению книги и чтения". Участие приняли сотрудники библиотек и общественных деятелей. Ученые и специалисты в сфере культуры. Основная идея - привить детям любовь к книге. В ходе конференции собравшиеся обсудили актуальные формы сотрудничества в этом деле, а также специфику работы с детьми и подростками по продвижению чтения. Представлены 50 докладов.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Без книги, без чтения ни один человек ничего достичь в этой жизни не сможет. Поэтому огромная роль библиотеки в жизни ребенка была, есть и будет. Даже можно сказать не только ребенка, но и любого человека. Какие бы современные технологии не были, без чтения - человек освоить новые технологии не может".

Всего в Мурманске сегодня работают 32 библиотеки, из них почти половина - детские. Их услугами пользуются 35 тысяч юных читателей. Ежегодное выдается 700 тысяч различных изданий. Их фонд насчитывает более 300 тысяч и постоянно обновляется и растет.





