Мурманчан приглашают посетить мобильную лабораторию – автобус «Доверие»

27 апреля с 10.00 до 14.00 в рамках проведения регионального студенческого форума «Молодежь Арктики» на территории Мурманского арктического государственного университета (г. Мурманск, ул. Егорова, 15) будет работать мобильная лаборатория – автобус «Доверие», специалисты которой будут проводить забор крови для тестирования на носительство ВИЧ.

Выездную акцию проведут специалисты центра медицинской профилактики и центра по профилактике и борьбе со СПИД Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи.



В мобильной лаборатории автобус «Доверие» все желающие смогут бесплатно, анонимно и добровольно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию до и после тестирования. Результаты тестирования будут готовы в течение 5 минут.

Будет распространяться просветительная литература по профилактике ВИЧ-инфекции.

Пройти тестирование на ВИЧ – это значит взять обязательство заботиться о своем здоровье и здоровье близких людей. Тестирование позволяет оценить состояние собственного здоровья и выбрать способы его укрепления, снизить риски инфицирования и повысить качество собственной жизни.

Для участия в акции приглашаются все жители Мурманска и Мурманской области.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /