Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.04.2017 12:50

Мурманчан приглашают посетить мобильную лабораторию – автобус «Доверие»

27 апреля с 10.00 до 14.00 в рамках проведения регионального студенческого форума «Молодежь Арктики» на территории Мурманского арктического государственного университета (г. Мурманск, ул. Егорова, 15) будет работать мобильная лаборатория – автобус «Доверие», специалисты которой будут проводить забор крови для тестирования на носительство ВИЧ.

Выездную акцию проведут специалисты центра медицинской профилактики и центра по профилактике и борьбе со СПИД Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи.
 
В мобильной лаборатории автобус «Доверие» все желающие смогут бесплатно, анонимно и добровольно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию до и после тестирования. Результаты тестирования будут готовы в течение 5 минут.

Будет распространяться просветительная литература по профилактике ВИЧ-инфекции.

Пройти тестирование на ВИЧ – это значит взять обязательство заботиться о своем здоровье и здоровье близких людей. Тестирование позволяет оценить состояние собственного здоровья и выбрать способы его укрепления, снизить риски инфицирования и повысить качество собственной жизни.

Для участия в акции приглашаются все жители Мурманска и Мурманской области.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.85
Евро = 60.79
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.