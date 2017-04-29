«Оглянись на жизнь сначала». «Мы юности нашей верны». В Кировском городском Дворце культуры пройдут мероприятия

29 и 30 апреля в Кировском городском Дворце культуры пройдут два крупных мероприятия: областной смотр-конкурс хоров, ансамблей ветеранов труда и клубов ветеранов Великой Отечественной войны «Оглянись на жизнь сначала» и областной фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны».

Творческие делегации представят вокальные и хореографические номера, сыграют на музыкальных инструментах и прочитают стихотворения.

В рамках мероприятий пройдут концертные выступления на площадках средних общеобразовательных школ, интернатов, библиотек городов Кировск и Апатиты.

29 апреля в 14:00 состоится конкурсный концерт областного смотра-конкурса хоров, ансамблей ветеранов труда и клубов ветеранов Великой Отечественной войны «Оглянись на жизнь сначала».

В 14:30 участники областного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны» представят свои конкурсные номера, а 30 апреля в 14:00 состоится гала-концерт .

Все конкурсанты будут награждены дипломами участников, лауреатов I, II и IIIстепеней.

Мероприятия направлены на укрепление культурных связей между поколениями, содействие развитию творческого потенциала граждан старшего поколения и привлечение их к активному участию в социокультурной жизни общества.

Мурманский областной Дворец им. С.М. Кирова

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