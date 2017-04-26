В Кандалакше сотрудники Росгвардии и полиции задержали грабителя

Около 17 часов вечера 25 апреля 2017 года наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району, находящийся на маршруте патрулирования, получил по радиосвязи ориентировку на розыск мужчины, похитившего с прилавка одного из супермаркетов, расположенного на ул. Первомайская, две бутылки вина. Заявление поступило в полицию от директора магазина, которая также сообщила приметы злоумышленника.

Отрабатывая прилегающую к магазину территорию, сотрудники Росгвардии увидели мужчину, подходящего по описанию и последовали за ним. В это время на бегущего по улице человека обратил внимание прохожий, как оказалось – находящийся на выходном сотрудник патрульно-постовой службы полиции, и предпринял попытку задержать гражданина. В результате совместных действий сотрудников вневедомственной охраны и ППС подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время в отношении ранее судимого за имущественные преступления гражданина 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.