Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.04.2017 12:05

В Кандалакше сотрудники Росгвардии и полиции задержали грабителя

Около 17 часов вечера 25 апреля 2017 года наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району, находящийся на маршруте патрулирования, получил по радиосвязи ориентировку на розыск мужчины, похитившего с прилавка одного из супермаркетов, расположенного на ул. Первомайская, две бутылки вина. Заявление поступило в полицию от директора магазина, которая также сообщила приметы злоумышленника.
Отрабатывая прилегающую к магазину территорию, сотрудники Росгвардии увидели мужчину, подходящего по описанию и последовали за ним. В это время на бегущего по улице человека обратил внимание прохожий, как оказалось – находящийся на выходном сотрудник патрульно-постовой службы полиции, и предпринял попытку задержать гражданина. В результате совместных действий сотрудников вневедомственной охраны и ППС подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.
В настоящее время в отношении ранее судимого за имущественные преступления гражданина 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.85
Евро = 60.79
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.