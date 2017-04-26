В МАГУ наградили победителей и призеров конкурса «Нравственный подвиг Арктики»

Среди предприятий и организаций, поддержавших конкурс – ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Региональный конкурс «Нравственный подвиг Арктики» ежегодно проводится среди учащихся и студентов образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области Мурманским Арктическим государственным университетом.

В этот раз в центре внимания конкурсантов тема «Человек и Арктика». На суд жюри были представлены 185 творческих работ студентов и школьников в трех номинациях: стихотворение, рисунок и короткометражный видеоролик. Организаторы конкурса признаются, что с каждым годом растет не только количество творческих работ, но и их качество, своеобразие и глубина подходов к раскрытию темы.

Мурманский морской торговый порт наградил победителей и призеров в студенческой категории почетными дипломами и денежными призами.

Поддержка конкурса со стороны градообразующего предприятия неслучайна. Ведь Мурманский морской торговый порт имеет богатую историю, связанную с освоением Арктики и развитием Кольского Заполярья, да и сегодня активно наращивает грузооборот на Арктическом направлении.

Портовики считают, что этот конкурс помогает юным северянам не только лучше узнавать историю и нравственные традиции своей малой родины, но и способствуют их профессиональному самоопределению

- Открытие Северного морского пути и новых Арктических земель, экспедиции полярников, покорение Северного полюса и освоение несметных богатств Арктического шельфа – все это заслуга замечательных людей, настоящих героев, безусловно совершивших нравственный подвиг. Именно на примере их жизни, их отношения к своему делу нужно сегодня воспитывать подрастающее поколение, отметила в своем приветственном слове директор по социальным вопросам и коммуникациям ПАО «ММТП» Галина Чадаева.