В Мурманске неизвестный угнал автомобиль, чтобы прокатиться

Елена Ястребова.



Воспользоваться чужим автомобилем, чтобы прокатиться. В отдел полиции обратилась девушка. Она рассказала, что в одном из дворов припарковала ненадолго машину. Когда вернулась, ее "любимицы" и след простыл. Позже транспортное средство обнаружили брошенным на одной из городских улиц. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, злоумышленника удалось задержать. Как он пояснил, ему просто захотелось прокатиться по городу, поэтому и решил на время воспользоваться чужим автомобилем. Выяснилось, что молодой человек нигде не работает, и уже был судим за кражи и мошенничества. Возбуждено уголовное дело.