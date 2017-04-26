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26.04.2017 10:40

В Мурманске подвели итоги чемпионата по хоккею с мячом среди городских команд. В турнире приняли участие 7 команд

Бенди пользуется невероятной популярностью среди мурманчан, – рассказал президент Федерации по хоккею с мячом города Мурманска, заместитель председателя Совета депутатов Игорь Морарь. – Многие игроки профессионального клуба «Мурман» делали первые шаги именно в городском первенстве.

Чемпионом в очередной раз стал клуб «»Автомобилист», «серебро» у «Строителя», третье место досталось «Электрансу». Оргкомитет соревнований определил лучших игроков, тренера и судью:

Лучший вратарь – Потанин Иван «Автомобилист», СШОР №4;
Лучший защитник – Жиганов Сергей «Электранс»;
Лучший полузащитник – Макаров Иван «Строитель»;
Лучший нападающий – Агеев Алексей «Строитель»;
Лучший бомбардир – Чернецкий Сергей «Автомобилист»;
Лучший судья – Красовский Яков;
Лучший тренер – Малыгин Виталий «Автомобилист».

Администрация г. Мурманска
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