В Мурманске подвели итоги чемпионата по хоккею с мячом среди городских команд. В турнире приняли участие 7 команд

Бенди пользуется невероятной популярностью среди мурманчан, – рассказал президент Федерации по хоккею с мячом города Мурманска, заместитель председателя Совета депутатов Игорь Морарь. – Многие игроки профессионального клуба «Мурман» делали первые шаги именно в городском первенстве.

Чемпионом в очередной раз стал клуб «»Автомобилист», «серебро» у «Строителя», третье место досталось «Электрансу». Оргкомитет соревнований определил лучших игроков, тренера и судью:

Лучший вратарь – Потанин Иван «Автомобилист», СШОР №4;

Лучший защитник – Жиганов Сергей «Электранс»;

Лучший полузащитник – Макаров Иван «Строитель»;

Лучший нападающий – Агеев Алексей «Строитель»;

Лучший бомбардир – Чернецкий Сергей «Автомобилист»;

Лучший судья – Красовский Яков;

Лучший тренер – Малыгин Виталий «Автомобилист».

Администрация г. Мурманска