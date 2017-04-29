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29.04.2017 10:00

В Полярном пройдет III открытый муниципальный фестиваль патриотического творчества «У войны не детское лицо»

Сегодня в городе Полярный (ул. Душенова, д. 4, МАОУ ДО «ЦДОД») состоится III открытый муниципальный фестиваль патриотического творчества «У войны не детское лицо».

Фестиваль проводится в рамках празднования 72-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне для обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск и участников творческих коллективов учреждений культуры ЗАТО Александровск.
Организаторы фестиваля: МБУ МП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи» (филиал г. Полярный) и МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Полярный.
Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и участники творческих коллективов учреждений культуры ЗАТО Александровск.
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Полярный, ул. Советская, д. 1, МБУМП «ЦГПВМ» или по электронной почтеsaigynka@gmail.com.
Контактный телефон для справок 8-(815-51)-70-394, +7(909)-563-44-06 Лазаренко Антонина Владимировна.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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