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27.04.2017 10:45

Международный урок доброты в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

28 апреля в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск ул. Буркова, д. 30, , сектор литературы на иностранных языках) пройдет очередной урок доброты совместно с Мурманским региональным отделением общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Урок доброты - познавательное занятие, направленное на формирования у детей гуманного отношения к животным - четвероногим друзьям человека.
Ученики общей образовательной школы №13 г. Мурманска узнают о деятельности фонда «Ищу человека»,  достигнутых результатах и активной работе волонтеров. Ребят также ждут викторины и обзор литературы о животных.
На встречу придут представители Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге и консул Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен и собака Лайка. Зарубежные гости расскажут о волонтерских организациях, приютах и отношении к животным в их странах.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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