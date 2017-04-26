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26.04.2017 18:00

Обратиться в ПФР можно не выходя из дома

Чтобы получить консультацию, задать интересующий вопрос по теме пенсионного обеспечения или направить обращение, не обязательно идти в ПФР или отправлять письмо. Всю необходимую информацию можно получить через интернет, воспользовавшись электронными сервисами ПФР.

Для получения разъяснений по интересующим вопросам можно зайти на сайт ПФР в раздел «Центр консультирования», чтобы найти ответ среди представленных тем или обратиться к онлайн-консультанту.

Направить обращение в территориальный орган по месту жительства, региональное Отделение или Исполнительную дирекцию ПФР можно через «Электронные сервисы» на сайте ПФР в разделе «Направить обращение». Для этого необходимо выбрать справа на странице раздела соответствующий пункт: «Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации» или «Гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации», перейти по ссылке и заполнить форму. Также можно воспользоваться новым мобильным приложением Пенсионного фонда.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, все обращения      (в том числе «электронные») рассматриваются специалистами в течение 30 дней                 со дня регистрации. Ответ направляется заявителю по почтовому адресу или адресу электронной почты – в зависимости от того, что гражданин указал при заполнении формы.

Обращаем внимание, что ответ, содержащий персональные данные обратившегося лица, в том числе сведения, свидетельствующие о его имущественном положении (например, о выплаченных суммах пенсии) направляется только по почтовому адресу.

В 2016 году через сайт ПФР в органы Пенсионного фонда Мурманской области поступило около 800 обращений вопросам различной тематики, а с начала 2017 года более 130. Самыми частыми являются вопросы пенсионного обеспечения (право на назначение пенсии, перерасчет ее размера, исчисление трудового стажа) и о мерах государственной социальной поддержки.  

Ссылки:
http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ - раздел «Центр консультирования»
http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/online_konsult - онлайн-консультант
http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/  - раздел «Направить обращение»

/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/
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