Обратиться в ПФР можно не выходя из дома

Чтобы получить консультацию, задать интересующий вопрос по теме пенсионного обеспечения или направить обращение, не обязательно идти в ПФР или отправлять письмо. Всю необходимую информацию можно получить через интернет, воспользовавшись электронными сервисами ПФР.



Для получения разъяснений по интересующим вопросам можно зайти на сайт ПФР в раздел «Центр консультирования», чтобы найти ответ среди представленных тем или обратиться к онлайн-консультанту.



Направить обращение в территориальный орган по месту жительства, региональное Отделение или Исполнительную дирекцию ПФР можно через «Электронные сервисы» на сайте ПФР в разделе «Направить обращение». Для этого необходимо выбрать справа на странице раздела соответствующий пункт: «Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации» или «Гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации», перейти по ссылке и заполнить форму. Также можно воспользоваться новым мобильным приложением Пенсионного фонда.



Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, все обращения (в том числе «электронные») рассматриваются специалистами в течение 30 дней со дня регистрации. Ответ направляется заявителю по почтовому адресу или адресу электронной почты – в зависимости от того, что гражданин указал при заполнении формы.



Обращаем внимание, что ответ, содержащий персональные данные обратившегося лица, в том числе сведения, свидетельствующие о его имущественном положении (например, о выплаченных суммах пенсии) направляется только по почтовому адресу.



В 2016 году через сайт ПФР в органы Пенсионного фонда Мурманской области поступило около 800 обращений вопросам различной тематики, а с начала 2017 года более 130. Самыми частыми являются вопросы пенсионного обеспечения (право на назначение пенсии, перерасчет ее размера, исчисление трудового стажа) и о мерах государственной социальной поддержки.



Ссылки:

http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ - раздел «Центр консультирования»

http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/online_konsult - онлайн-консультант

http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/ - раздел «Направить обращение»



/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/



