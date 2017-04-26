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26.04.2017 11:20

"Арт-подъезд: искусство у порога". Мурманские художники украсили подъезд настоящим произведением искусства

Любовь Дубова.

Мурманские художники украсили подъезд настоящим произведением искусства. Сюжет - по мотивам романов Валентина Пикуля. Творчество известного писателя неразрывно связано с Заполярьем и Северным флотом. Дом на улице Буркова - первый участник проекта "Арт-подъезд: искусство у порога". Его придумали сотрудники Молодежного культурного центра. А воплотили в жизнь волонтеры. Над картиной работали пять человек. Рисовали в свободное время - по вечерам и в выходные дни. Обычную кирпичную стену превратили в парадную за три недели.
Художник, участник проекта "Арт-подъезд: искусство у порога" Елена Федько: "Мы, например, с каллиграфом работали вместе, но раздельно в разное время суток, я вечером приходила. Я на ее буквы старалась аккуратно небо наносить, а она в дальнейшем уже с утра их подправляла".
Идея художественного оформления подъездов жилых домов не нова, но в Мурманске реализована впервые. Проект будет продолжен. Эскизы уже готовы. Они также связаны с известными именами и Заполярьем. Какие еще подъезды будут украшены произведениями искусства - зависит от самих мурманчан. Организаторы надеются, что художникам удастся поработать во всех округах города.
Начальник молодежного культурного центра МАУ "Объединение молодежных центров" г. Мурманска Екатерина Гаврилюк: "В ближайшее время мы запустим, у нас в группе "Молодежь 51" и в молодежном культурном центре что-то наподобие конкурса, где мы пропишем критерии, которые нам нужны, чтобы прийти расписать. Это, чтобы был чистый подъезд, жильцы, чтобы обязательно согласовали, чтобы управляющая компания была не против и так далее".
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