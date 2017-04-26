Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в рамках Московского Пасхального фестиваля

26 апреля в 19.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в рамках Московского Пасхального фестиваля.

В исполнении солистов Мариинского театра прозвучат мировые оперные шедевры, русские романсы и песни.

Художественный руководитель – Лариса Гергиева.

Исполнители:

Юлия Маточкина (меццо - сопрано);

Виктория Ястребова (сопрано);

Юлия Сулейманова (сопрано);

Илья Селиванов (тенор);

Ярослав Петрянник (баритон).

Для справки:

Академия молодых оперных певцов была образована в Мариинском театре в 1998 году. Руководит Академией Лариса Гергиева – широко известный деятель музыкального искусства, вокальный концертмейстер и педагог с мировым именем, генеральный директор Международного конкурса им. Н. А. Римского-Корсакова и член жюри многих престижных международных конкурсов оперных певцов, артистический директор Международной летней Академии в Миккели.

Академия молодых оперных певцов стала для начинающих артистов этапом поствысшего образования – промежуточным звеном между ВУЗом и театром, с одной стороны, с другой – усовершенствованным аналогом стажерской группы, распространенной в оперных театрах. Солисты Академии принимают активное участие в оперных постановках Мариинского театра, исполняя не только небольшие партии, но и ведущие роли. Ни одна постановка театра не проходит без участия артистов Академии.