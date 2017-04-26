В Галерее безопасности Мурманской области состоялось подведение итогов областного детского конкурса стенгазет «Скажем пожарам «нет!» и открытие одноименной тематической выставки

Организаторами творческого состязания, посвященного Дню пожарной охраны и 125-летию ВДПО, выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ, Мурманское областное отделение ВДПО при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

На суд компетентного жюри была представлена 101 детская работа из 39 образовательных учреждений региона, представляющих Мурманск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Полярные Зори, Ревда, Полярный, Заозерск, Гаджиево, Снежногорск, Печенга и Лиинахамари. Всего в конкурсе приняли участие более 200 детей.



Главное управление МЧС России по Мурманской области