Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.04.2017 17:05

В Галерее безопасности Мурманской области состоялось подведение итогов областного детского конкурса стенгазет «Скажем пожарам «нет!» и открытие одноименной тематической выставки

Организаторами творческого состязания, посвященного Дню пожарной охраны и 125-летию ВДПО,  выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ, Мурманское областное отделение ВДПО при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.
На суд компетентного жюри была представлена 101 детская работа  из 39 образовательных учреждений региона, представляющих Мурманск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Полярные Зори, Ревда, Полярный, Заозерск,  Гаджиево, Снежногорск, Печенга и Лиинахамари. Всего в конкурсе приняли участие более 200 детей.


Главное управление МЧС России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.85
Евро = 60.79
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.