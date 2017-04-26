Сегодня 31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля, прошел ровно 31 год после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это была крупнейшая техногенная катастрофа XX века.

Коллективный подвиг совершили 28 бойцов-пожарных в первый час после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Эти ребята готовились к схватке с огнем, но никогда не думали, что для некоторых из них она будет последней.

Первыми из первых на пути атомного огня, рвавшегося из поврежденного четвертого блока ЧАЭС, стал пожарный караул во главе с лейтенантом Владимиром Правиком. Через пять минут рядом с товарищами сражался караул под командованием лейтенанта Виктора Кибенка. Спустя считанные минуты уже руководил и лично участвовал в тушении пожара начальник ВПЧ-2 по охране ЧАЭС майор Леонид Телятников. Несколько часов горстка людей боролась с пламенем, не давая ему перекинуться на соседние энергоблоки. Люди работали на высоте выше 70 метров под постоянной угрозой новых взрывов, в условиях жесткого радиационного излучения.

Их было 28 - пожарных Чернобыля, первыми вступивших в борьбу с атомной стихией, принявших на себя жар пламени и смертоносное дыхание реактора: Владимир Правик, Виктор Кибенок, Леонид Телятников, Николай Ващук, Василий Игнатенко, Владимир Тишура, Николай Титенок, Борис Алишаев, Иван Бутрименко, Михаил Головненко, Анатолий Хахаров, Степан Комар, Андрей Король, Михаил Крысько, Виктор Легун, Сергей Легун, Анатолий Найдюк, Николай Нечипоренко, Владимир Палачега, Александр Петровский, Петр Пивоваров, Андрей Половинкин, Владимир Александрович Прищепа, Владимир Иванович Прищепа, Николай Руденюк, Григорий Хмель, Иван Шаврей, Леонид Шаврей. Их подвиг равен только великим эпохальным событиям во имя мира и людей всей планеты. Они спасли, они заслонили собой всех нас.

Ценой своей жизни герои отвели беду, спасли тысячи человеческих жизней и крупные материальные ценности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1986 года за мужество, героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лейтенанту внутренней службы Правику Владимиру Павловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, майору внутренней службы Телятникову Леониду Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

Сегодняшний день – напоминание о том, что с такими достижениями науки, как атомная энергетика, шутить нельзя. Необходимо всегда соблюдать правила безопасности, а иначе возможны такие аварии, которые имели место не только в Чернобыле.

Главное управление МЧС России по Мурманской области