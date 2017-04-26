В МГТУ определили химиков-победителей СНТК

25 апреля 2017 года в рамках Студенческой научно-технической конференции (СНТК – 2017) состоялось заседание секции "Химия".

В работе секции приняли участие обучающиеся естественно-технологического института и факультета Арктических технологий МГТУ, а также учащиеся школ г. Мурманска и Мурманской области.

На кафедре химии были представлены 24 научно-исследовательских доклада, в том числе 7 устных и 14 стендовых. Работы были посвящены химическим основам пищевых технологий, экологическим проблемам, вопросам неорганической химии и механизмам протекания органических реакций.

По решению жюри три первых места среди обучающихся по направлению "Химия" заняли:

Первое место – Мария Алфёрова (2 курс, магистратура);

Второе место – Алена Белова (2 курс, бакалавриат);

Третье место – Юлия Черкун (2 курс, магистратура).

Среди учащихся школ первое место занял М. Олейников (МОУ СОШ №4, г. Оленегорск), второе место – А.Лебедев (МБОУ Гимназия №9, г. Мурманска).

Пресс-служба МГТУ