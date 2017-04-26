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26.04.2017 16:05

В Мурманской областной филармонии состоится концерт российско-норвежского проекта «KammerRomanse»

26 апреля в 18.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Музыкальная гостиная) состоится концерт российско-норвежского проекта «KammerRomanse» в рамках международного культурного фестиваля «Птица Баренц».

KammerRomanse – русско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. В исполнении коллектива прозвучат: сочинение американского композитора Петера Шикеле «Quartet», «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова.
Исполнители:
Петр Макаров (фортепиано, Россия);
Евгений Попов (скрипка, Россия);
Анна Роструп (кларнет, Норвегия);
Николай Гирунян (виолончель, Норвегия).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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