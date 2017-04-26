На дорогах Мурманской области полицейскими зарегистрировано 407 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

25 апреля около 08 часов 50 минут на 1527 км автодороги «Кола» водитель, управляя автомобилем «Тойота Хайс», двигался со стороны Мурманска в направлении госграницы с Норвегией, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием в кювет левой части дороги. В результате ДТП госпитализирован пассажир 63-х лет.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 407 нарушений Правил дорожного движения.

52 нарушения допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 198 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 54 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области