На родину из Мурманской области депортирован житель Узбекистана

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области продолжают контролировать миграционную обстановку на территории Мурманской области. Одно из важных направлений деятельности миграционной службы – организация депортации иностранных преступников, освободившихся из мест лишения свободы.

Решение о нежелательности пребывания на территории России иностранного гражданина, который был осужден и отбывал наказание за совершение преступления в нашей стране, принимает Министерство юстиции Российской Федерации за несколько месяцев до окончания срока отбывания наказания. Сотрудники миграционной службы исполняют данное решение, встречая осужденного в момент освобождения из мест лишения свободы и выполняя процедуру депортации его за пределы России.

Так, из исправительной колонии строгого режима в Мурманской области освободился гражданин Узбекистана. Иностранец отбывал наказание в мурманской колонии за сбыт и хранение наркотических средств растительного происхождения в особо крупном размере. Полицейские изъяли у него при попытке ввезти на территорию России 58 килограммов героина и 1 килограмм опия. Мужчина был осужден на 8 лет лишения свободы.

В связи с тем, что совершенное жителем Узбекистана преступление относится к категории тяжких, в отношении него принято решение о депортации после освобождения за пределы Российской Федерации. Вернуться в Россию он сможет только после 2025 года.

Стоит отметить, что всего с начала года сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области процедуре депортации подвергнуто 6 иностранных граждан. В основном они были этапированы в исправительные учреждения Заполярья для отбытия наказания из Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Основные преступления, которые совершали иностранные граждане, - это тяжкие либо особо тяжкие преступления, против личности либо связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов Мурманской области миграционная обстановка в Заполярье остается контролируемой и управляемой.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области