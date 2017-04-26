«Революция и Печенгский кризис 1918 – 1920 гг.». В Мурманской областной научной библиотеке состоятся публичные чтения Российского исторического общества

26 апреля в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Конференц-зал, 3 этаж) состоятся публичные чтения Российского исторического общества «Революция и Печенгский кризис 1918 – 1920 гг.».

Очередную лекцию прочитает главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

В своей лекции он рассмотрит планы Финляндии по присоединению территории Кольского полуострова, осветит одно из малоизвестных событий 1918 года – вторжение вооруженного отряда белофиннов на Мурман, их поход на Печенгу, а также расскажет о влиянии этого события на ход дальнейшей истории российско-финляндского приграничья.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области