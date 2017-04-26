По инициативе прокуратуры запрещена к распространению в сети Интернет информация о торговле редкими видами животных

Прокуратурой г.Североморска проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.

В ходе проверки установлено, что в свободном доступе в сети «Интернет» на трех Интернет сайтах осуществляется размещение информации о торговле редкими видами животных, занесенными в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу «Международный союз охраны природы» международного союза охраны природы (Манул - Felis manul, Азиатский гепард - Acinonyx jubatus).

Поскольку распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства, прокуратурой города в суд направлено заявление о признании этой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области