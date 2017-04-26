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26.04.2017 13:00

В Мурманской области начинается региональный этап «Президентских спортивных игр»

С 26 по 28 апреля на спортивных объектах Мурманска пройдёт региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

В соревнованиях примут участие 8 команд – 80 юношей и 80 девушек 2004-2005 годов рождения из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Кировска, Кольского района, ЗАТО г. Заозёрск, ЗАТО г. Североморск. 

В программу регионального этапа Президентских спортивных игр включены соревнования по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, плавание, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика.

В соревнованиях определяются общекомандное первенство, личное первенство в плавании и лёгкой атлетике, командное первенство в плавании, лёгкой атлетике, баскетболе, настольном теннисе и шашках. 

Команда – победитель регионального этапа получит право на участие во всероссийском этапе соревнований, который пройдет с 7 по 28 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край).

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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