Около 180 организаций Мурманской области направили своих представителей на региональную конференцию, посвященную охране труда

По инициативе Международной организации труда ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В преддверии этого праздника Комитет по труду и занятости населения Мурманской области провел ежегодную областную конференцию по вопросам охраны труда. В ней приняли участие 206 человек – представители 178 различных организаций. Это те, кто непосредственно занимается вопросами обеспечения безопасных условий труда, от кого во многом зависит соблюдение требований охраны труда: руководители предприятий, специалисты по охране труда, уполномоченные лица от профсоюзных организаций, представители исполнительных органов государственной власти, надзорных органов, организаций, оказывающих услуги по охране труда.

«Вопросы, связанные с обеспечением безопасности человека на производстве, были и остаются важнейшей социально-экономической задачей, требующей к себе постоянного внимания как со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, так и со стороны работодателей и представителей трудовых коллективов», – отметил в приветственном слове заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин.

В ходе конференции были озвучены результаты Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». От Мурманской области в нем приняли участие 29 организаций, при этом шесть из них попали в рейтинг 100 лучших по Российской Федерации.

Участники совещания обсудили рабочие вопросы – были представлены доклады о производственном травматизме и профессиональной заболеваемости, об обучении по охране труда и электробезопасности, о проведении медицинских осмотров и нововведениях в законодательстве по охране труда.

Одним из способов привлечения общественного внимания к вопросам культуры безопасности и охраны труда стало ежегодное проведение регионального конкурса детского рисунка по охране труда. В этом году его участниками стали 206 детей. На торжественной церемонии награждения, которая прошла в рамках конференции, председатель комитета Константин Бережный вручил авторам лучших работ дипломы победителей и призеров, а также ценные подарки, предоставленные Кольской атомной станцией.

С информацией, представленной на конференции, в ближайшее время можно будет ознакомиться на сайте Комитета по труду и занятости Мурманской области.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /