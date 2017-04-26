В Мурманске состоится торжественное открытие XIV областной конкурсной выставки «Плакат молодых художников»

26 апреля в 16.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие четырнадцатой областной конкурсной выставки «Плакат молодых художников».

На выставке будут представлены работы молодых художников, выполненные в техниках рисунка и компьютерной графики. Авторы работ - преподаватели и ученики детской художественной школы города Мурманска и студенты Мурманского технологического колледжа сервиса и Мурманского арктического государственного университета.

В рамках выставки-конкурса объявлены три номинации:

«Сохранение культурного и исторического наследия»

«Плакат социальной направленности» и «Событийный плакат». Плакаты-победители будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея. Работа, набравшая максимальное число голосов посетителей, будет удостоена «приза зрительских симпатий».

Выставка будет работать до 14 мая.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области